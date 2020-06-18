МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Все страны ОПЕК+ подтвердили свое намерение выйти на 100% выполнение сделки и компенсировать недосокращенную в мае нефтедобычу, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Примерно на 1,3 миллиона несколько стран не вышло на исполнение соглашения в полном объеме, это тоже сегодня активно обсуждалось. Было принято решение о том, что все страны взяли на себя обязательства, подтвердили о выходе на 100% обязательства и о том, что в течение нескольких месяцев они компенсируют майское недоисполнение", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.