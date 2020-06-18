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МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках", — говорится в сообщении.

Также важно учитывать то, что в это время традиционно наблюдается сезонный рост спроса на нефтепродукты, отмечается в сообщении.

"Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения с учетом экспортной альтернативы (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной составляющей и экспортной пошлины), а также действующей налоговой политики (акцизы, НДС). Поэтому оптовые (биржевые) цены в рыночной экономике подвержены волатильности", — также сообщает Минэнерго.

Так, после резкого падения оптовых цен на автомобильный бензин, вслед за нетбэком (netback, чистая цена реализации: экспортная цена за вычетом вывозных пошлин и затрат на транспорт по направлению поставки), в марте-апреле 2020 года (с 47,5 тысячи рублей за тонну на начало марта до 39,4 тысячи рублей за тонну к концу апреля) в мае наметился рост обусловленный восстановлением спроса в виду снятия карантинных мер, сообщает Минэнерго.

По итогам торговой сессии 18 июня стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд показала новый рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года: цена бензина с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 57,828 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,9% по сравнению с показателем среды. Цена бензина Аи-92 по итогам торгов четверга составила 51,025 тысячи рублей за тонну по национальному индексу, что стало максимумом с июня 2018 года.