МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по энергетике направит запросы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэнерго по поводу завышения цен на сжиженный газ (СУГ) для населения, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" по итогам круглого стола комитета на тему "Законодательное обеспечение газификации и развития региональных рынков газа.

Как отметил советник руководителя фракции Илья Костунов, после того как ФАС и Минэнерго выпустили совместный приказ о временном снижении (до 30 июня 2020 года) в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов, произошел почти трехкратный рост оптовых цен на СУГ, почти до 20 тысяч рублей за тонну. В частности, в Московской области в конце мая розничные цены выросли с 12 рублей за литр до 18-20 рублей за литр СУГ, в Смоленской — с 14 рублей до 22,5 рублей за литр.

По его словам, меры поддержки производителей углеводородного топлива на внутреннем рынке привели значительному росту цен для населения. "Считаю необходимым в кратчайшие сроки вернуть нормативы продажи топлива на российской бирже, возможно даже повысить их. Хотелось бы обратиться к присутствующим на круглом столе представителям Минэнерго и ФАС, с просьбой принять кардинальные меры по снижению цен на сжиженный газ, которые выросли почти на 60% буквально за две недели", — сказал он.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддержал эту инициативу. "Надо срочно от комитета направить запросы и в ФАС, и в Минэнерго по этому вопросу", — заявил он.