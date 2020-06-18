МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Восстановление фондового рынка и валют развивающихся рынков после ослабления рисков пандемии коронавируса было резким и неожиданным на фоне сохранившихся проблем в глобальной экономике, заявил аналитик УК "Газпромбанк — Управление активами" Андрей Опарин.

"Никто не ожидал такого резкого восстановления (фондового и валютного — ред.) рынка особенно на фоне проблем, которые мы имеем", — отметил он изменения, вступая на конференции Cbonds "Рубль укрепился, рынки отскочили. Что дальше?"

"С середины апреля мы наблюдаем рост практически во всех классах активов: еврооблигаций, рынков акций, рынков локальных облигаций. Причины в каждом классе активов разные, тем не менее, разворот произошёл в первую очередь благодаря ослаблению ситуации с коронавирусом в мире, на фоне ключевых сегментов глобальной экономики и беспрецедентных действий мировых центробанков, которые прибегли к ультрамягкой монетарной политике и предоставили достаточно "безумный" объём ликвидности рынку", — сказал аналитик.

Также произошло восстановление нефтяных котировок, валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, укрепились, добавил он факторы позитивно повлиявшие на рынки капитала.

Стоимость нефти марки Brent с минимума марте (на 30 марта) в 21,65 доллара за баррель к текущему моменту выросла почти в два раза — до 41,55 доллара за баррель. Курс рубля с мартовского пика, когда доллар взлетал до 81,97 рубля, укрепился к текущему моменту на 17% — до 69,9 рубля. Индекс РТС с мартовского минимума поднялся на 36% — до 1230,71 пункта.