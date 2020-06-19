МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Правительство России завершает работу над общенациональным планом действий по восстановлению экономики, документ будет направлен президенту России Владимиру Путину в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков сообщил, что срок исполнения поручения президента — 19 июня. По его словам, доработанный план будет представлен в Кремль в установленные сроки, после чего Путину потребуется какое-то время, чтобы ознакомиться с документом.

Начать работу над планом Путин поручил кабинету министров в конце апреля, его основные пункты были озвучены премьер-министром России Михаилом Мишустиным на встрече с президентом 2 июня.

В числе предложенных правительством направлений работы по восстановлению деловой активности — реализация крупных инфраструктурных проектов, наращивание экспортного потенциала и импортозамещения, поддержка системообразующих предприятий и восстановление наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, развитие малого и среднего предпринимательства. Отдельное внимание в проекте плана было уделено решению задач по росту доходов населения и стабилизации ситуации на рынке труда.

По словам Мишустина, мероприятия плана рассчитаны на период до конца 2021 года, их общая стоимость — 5 триллионов рублей. Причем в проект документа вошли как новые инициативы, так и уже запущенные механизмы поддержки экономики. В качестве целевых показателей — увеличение реальных доходов населения, сокращение безработицы до 5% и ниже, устойчивый рост ВВП от 2,5%.

Президент в целом поддержал документ, но поручил правительству во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана, в том числе с учетом мер поддержки базовых отраслей и мнения делового и экспертного сообществ.