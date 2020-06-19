МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий — оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили данные по продажам табака и табачной продукции за май, апрель и в целом за первый квартал 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

"Средний чек покупки сигарет в мае составил 152 рубля, это на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года (покупали больше недорогих марок, чем в прошлом году)", — подсчитали аналитики.

При этом объем продаж в денежном выражении вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле объем продаж в денежном выражении превышал прошлогодний показатель на 2%, а в первом квартале – на 10%.