МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром пока зашли в тупик, и оно может быть расторгнуто, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и нескольких консультантов, знающих об этом от чиновников.

Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам — налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%. Россия в апреле уведомила Кипр об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения. Соответствующие уведомления также были направлены министерствам финансов Люксембурга и Мальты.

Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию. Как отмечает газета со ссылкой на данные ЦБ, за 2019 год Россия вложила в кипрские компании 14,5 миллиарда долларов, а получила 8,1 миллиарда долларов прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5% и 0% с 15% и 20% соответственно.

Собеседники издания говорят, что минфин Кипра пока не согласился на пересмотр соглашения. По словам одного из консультантов, Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.

Российский Минфин получил подтверждение, что его предложения рассматриваются, обратной дороги уже нет, и если в ближайшие месяцы переговоры зайдут в тупик, Россия будет вынуждена осенью инициировать принятие законов по денонсации соглашения, сказал представитель министерства. Представитель кипрского минфина не ответил на запрос газеты.

Издание отмечает, что расторжение соглашения с Кипром может привести к еще большему росту налоговых издержек, чем его пересмотр.