МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ утвердил новый порядок согласования "закрытых" закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, он вступит в силу с 1 июля 2020 года, говорится в сообщении министерства.

Приказ Минфина детально регулирует порядок направления заказчиком в контрольный орган обращения о согласовании проведения "закрытой" закупки, процедуру рассмотрения такого обращения и принятия решения о возможности либо об отказе в проведении "закрытой" закупки. Устанавливаются исчерпывающие требования к процедурам и срокам их выполнения.

Новый порядок в отличие от действующего устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в согласовании проведения "закрытой" закупки. Приказ также утверждает унифицированную форму, по которой заказчикам рекомендуется направлять обращения в контрольный орган.

Кроме того, Минфин сообщил, что разработал и внес в правительство новый порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся, который также должен вступить в силу с 1 июля.

"Новый порядок будет применяться в отношении закупок, начальная (максимальная) цена контракта по которым превысит пороговые значения, определяемые этим документом, с 1 июля 2020 года и вне зависимости от даты начала закупки", — сообщает министерство.