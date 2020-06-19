МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ, Мария Балюк. Картели и сговоры могут вредить не только глобальной экономике, но и сказываться на обычных людях. О том, когда будет возобновлено рассмотрение "дела нефтетрейдеров", как ведомство собирается помочь малому бизнесу в кризис и при каких условиях цены на маски вернутся на докоронавирусный уровень, рассказал в интервью агентству "Прайм" начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев​.

- Недавно суд признал правомерным возбуждение дела против нефтетрейдеров. Как вы думаете, почему его пришлось обжаловать в кассации, почему решение в вашу пользу не было вынесено раньше?

— Антимонопольная служба впервые возбудила дело о сговоре на биржевых торгах, поэтому возник ряд сложностей теоретического характера.

Традиционно за биржевыми торгами всегда надзирал Центральный Банк, но мы провели ряд совещаний и разграничили компетенции: все, что связано с манипулированием ценами на биржевых торгах — сфера контроля Банка России, но все, что связано с ценовыми сговорами на тех же биржевых торгах, это — компетенция Федеральной антимонопольной службы.

В суд мы представили нашу с ЦБ консолидированную позицию о том, что два больших госоргана поделили компетенции между собой так, как это прописано в законодательстве. Но в ответ получили непонятные нам доводы: нет, вы оба неправы, ФАС вторглась в полномочия ЦБ и незаконно возбудила дело.

Также нам говорили о том, что биржевые торги — это не торги вовсе, это что-то другое. Что другое – непонятно, но не торги, а раз это не торги, то и сговора на них быть не может. К сожалению, достаточно много времени потрачено на то, что очевидные, на мой взгляд, вещи пришлось доказывать в суде.

- Нужны ли законодательные поправки, чтобы избежать таких проволочек в будущем?

— Наверное, нет. Право обжаловать наши действия в суд есть и вряд ли его стоит ограничивать. Надеемся, что это дело пойдет успешно и впредь мы будем более плотно заниматься картелями на биржевых торгах. Там, где речь идет о купле-продаже товаров, сговоры, к сожалению, вполне возможны.

- На какой стадии ФАС России приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров? Когда ФАС возобновит его рассмотрение? Когда назначено первое заседание? За какой срок теперь ФАС должна вынести решение по делу?

— Мы его приостановили на стадии рассмотрения комиссией. Сейчас уже получено мотивированное решение кассационной инстанции и мы возобновим рассмотрение дела. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца мы его рассмотрим и вынесем решение.

- Продолжала ли ФАС работать над делом, пока шел суд? Искала ли новые доказательства? Что удалось обнаружить?

— Нет. Мы продолжали работать только в суде, совершенствовать наши правовые позиции. В принципе, все основные доказательства по делу собраны. Сейчас задача комиссии дать им правовую оценку: достаточно их или недостаточно, как правильно квалифицировать действия наших ответчиков. Сейчас перед нами стоят такие задачи, мы их будем решать.

- А если бы ФАС проиграла это дело в суде?

— Это была бы крайне негативная судебная практика. Фактически, это был бы сигнал недобросовестным участникам рынка – сговаривайтесь, повышайте цены и вам ничего не будет. Какие бы цены на бензин мы после этого увидели на заправках трудно себе представить. И речь идет не только о нефтепродуктах. На бирже продается лес, зерно, уголь и много других товаров.

- Не нашла ли ФАС новых сговоров на рынке топлива?

— Что касается биржевого рынка топлива, то мы не нашли новых сговоров. Ну и, честно говоря, круг крупных биржевых игроков достаточно узок, а это дело стало вполне понятным сигналом для всех остальных, оно стало реакцией на те ценовые аномалии, которые были на бирже в 2018 году. Совпадение это или нет, но в 2019 году и до последнего времени биржевые торги нефтепродуктами проходили достаточно спокойно, и цена формировалась под влиянием рыночных факторов.

На товарных же рынках нет пока признаков картелей. Но у нас порядка 30% рынка нефтепродуктов — это госзакупки. Бензин закупает армия, МВД, госструктуры, компании с госучастием, и вот тут картели у нас есть. Так, в Хакасии и Томской области есть антимонопольные дела по госзакупкам бензина, в Амурской области тоже дело в этой сфере, есть еще ряд дел, пока мы не говорим о них. Ведется несколько антимонопольных расследований и мы планируем возбудить и ряд новых картельных дел о госзакупках нефтепродуктов.

30% — достаточно серьезная доля рынка, которая влияет на состояние цен на товарных рынках. Если государство будет покупать дорого, то, скорее всего, этот тренд покажет отрицательное влияние и на товарный рынок. Да и цель экономии бюджетных средств, равно как и конкуренцию при проведении госзакупок, никто не отменял. Точно так же 10% производимого ВИНКами топлива, в обязательном порядке реализуемых на бирже, влияют на товарный рынок: растет цена на бирже, растет она и на товарных рынках, в том числе и при розничных продажах на заправках.

- Тем не менее, последние дни цены на бензин бьют рекорды. Чем это может вызвано?

— Это может быть обусловлено рядом объективных экономических факторов, связанных с общими изменениями на мировых рынках и влиянием карантинных ограничений на соотношение спроса и предложения. Но нельзя исключать, что кому-то не пошел на пользу урок "Солида" и "А-Ойла". Соответствующие проверки начаты, запросы на биржу сделаны.

- Нельзя не обратить внимание на ситуацию, в которой мы оказались: пандемия, экономический кризис. Большая часть бизнеса оказалась в сложной ситуации. Не видите ли вы увеличения рисков создания картелей в пострадавших отраслях? Вообще во всех отраслях? Возможно, ФАС уже нашла картели, возникшие на фоне кризиса?

— Риски образования картелей есть всегда, поэтому они сохраняются. К сожалению, неблагоприятные экономические ситуации зачастую являются провокативным фактором для их образования.

Что касается пострадавших отраслей, то мы сейчас обсуждаем возможность создания закупочных союзов, в том числе союзов компаний-конкурентов. Это было бы некое ослабление антикартельного режима. Например, фермеры смогут договариваться о цене, условиях реализации своих продуктов при их продаже торговым сетям, или мелкие региональные торговые сети могли бы объединяться в противовес крупным поставщикам.

Такие союзы фермеров, по сути то, что сейчас запрещено законом "О защите конкуренции", могли бы уравновешивать свою рыночную силу, когда продают товар торговым сетям. Сейчас законопроект обсуждается внутри службы. Я думаю, нам надо поторопиться — его принятие помогло бы малому бизнесу в сложный экономический период.

- Речь идет только о фермерах или рассматриваются и другие сферы?

— Мы бы предложили так: законодательно дать возможность правительству определять в каких сферах можно допускать такие союзы. Первое, что мне приходит в голову — это торговля продуктами питания. Возможно, правительство сочтет нужным разрешить такие союзы в других сферах, например, на фармрынках.

Другими словами, должен быть какой-то закон, основная мысль которого: сговариваться можно, если маленькие объединяются в противовес большим – тогда они смогут разговаривать на равных. То есть суть этого закона – уравновесить рыночную силу. Ограничения можно установить, допустим, по выручке этого союза или по его доле на рынке. Но, в любом случае, подчеркну, что речь идет только о товарных рынках, а не о торгах. На торгах сговариваться нельзя и ослабления этого запрета не будет. Наоборот, его надо ужесточать. Сговоры на торгах компаний, входящих в группу лиц, должны наказываться так же как и картельные соглашения.

- В начале мая ФАС сообщала, что проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке сахара. Каковы его результаты?

— Мы ведем до сих пор это расследование, у нас есть все основания полагать, что картель на этом рынке есть. Рынок сахара профицитен, у нас избыток сахара в стране. В период ажиотажного спроса начали поступать обращения, что если не сегодня, то завтра сахара не будет и нечем будет торговать в рознице. Согласитесь, есть основания полагать, что кто-то придерживает сахар у себя на складах, специально не выходит на те закупки, которые проводят торговые сети.

Нам удалось предотвратить эту проблему, но мы тщательно расследуем причины и для этого еще понадобится некоторое время. Мы были достаточно ограничены в период пандемии: не могли проводить внеплановые проверки в полном объеме. Во-первых, правительство разрешило их проводить только по требованию прокуратуры, а во-вторых, многие компании перешли на «удаленку» или просто не работали, проверять было некого. Сейчас, по мере снятия ограничений, мы свои расследования на этом рынке доведем до конца.

- ФАС обещала провести проверки в 56 регионах, где был выявлен рост цен на гречку, на предмет наличия сговора "Магнита" и других торговых сетей. Это превентивная мера или "Тандер" себя как-то скомпрометировал? Есть ли уже результаты из каких-либо регионов?

— Это была превентивная мера. Чтобы не ждать, пока взорвется, мы решили посмотреть, как обстоят дела в других регионах. Сейчас результаты проверок приходят, пока подозрений на картели в других регионах нет. Из 56 регионов только около половины сообщили, что с ценами все нормально, признаков картельных соглашений не усматривается, от остальных ждем ответов.

- ФАС сообщала в мае, что проводит проверку по картелю поставщиков и производителей на рынке гречки. Каковы результаты?

— Мы успели начать выездные проверки в ряде компаний до того, как были введены ограничительные меры. Полученные документы мы исследуем до сих пор, потому что проверки были масштабные: десятки компаний, десятки регионов.

Здесь по аналогии с сахаром — ситуация такая же. Только один Алтайский край производит гречихи и гречневой крупы столько, что можно покрыть потребность всей Российской Федерации, а ведь есть еще целый ряд регионов, которые выращивают гречиху. У нас ее избыток, у нас ее профицит, и в условиях профицитного рынка цена расти не должна. Если она росла, то можно заподозрить картельный сговор, хотя этот рост пытаются объяснить ажиотажным спросом. Скорее всего, на повышение цены влияли оба фактора: участники картеля «под шумок» ажиотажного спроса поднимали цены на гречку.

У нас периодически возникают всплески гречневого ажиотажа: 2008 год, 2010 год, 2014 год, 2018 год. Мы каждый раз говорим, что это картель, пытаемся доказать, и в некоторых случаях нам удавалось доказать локальные картели поставщиков гречки. Сейчас наша цель – доказать большой гречневый картель.

- Несмотря на то что дефицита масок и перчаток больше не наблюдается, цены на них не падают. Почему, и можно ли ждать, что цены вернутся на докоронавирусные уровни? Когда?

— Цены могут снизиться в двух случаях: либо когда спрос на маски упадет и совпадет с тем объемом, который выпускает отечественная промышленность, либо промышленность нарастит производство до объемов, который удовлетворит спрос населения. Тогда мы можем вернуться к докоронавирусному уровню цен.

Чтобы понять, что произошло, нужно смотреть в корень проблемы. У нас нет культуры ношения медицинских масок. Если вы обратите внимание, в Азии, как только случается эпидемия — все в масках, плохая экология — все в масках, там ежедневно покупают миллионы масок. Сейчас, если выйти на улицу в Москве, вы мало кого увидите в маске, и это при том, что действует масочный режим.

Ранее спрос на маски был узок, ограничен: их использовали врачи, медицинский персонал и косметологи. Под этот спрос и существовали производственные мощности, которые выпускали ровно столько, сколько нужно. Когда спрос вырос в сотни, в то и в тысячи раз, когда все население захотело, либо где-то было обязано ходить в масках, мы вынуждены были закупать эти маски в Китае, потому что отечественное производство не справлялось. Когда закупки начинались, цена маски была около 30 центов, сейчас она уже снижается. Если сравнивать, то себестоимость маски российского производства составляет 1,5-2 рубля. Понятно, что дешевле закупочной цены продавать никто не будет.

Надеюсь, как только будут отменены предписания санитарных врачей, и маски вновь будут носить только косметологи и медперсонал, тогда все вернется на свои места.

- Стабилизировалась ли ситуация с ценами после "коронавирусного" всплеска? Есть ли риски, что все может повториться при второй волне пандемии?

— Ситуация с ценами стабилизировалась, жалоб на цены практически нет. Что касается второй волны — определенные риски есть, но я бы не стал их преувеличивать и мы в состоянии их купировать.

Думаю, что люди убедились на собственном опыте, что ничего не пропало с полок. Они закупились продуктами на несколько месяцев вперед, а потом продукты дешевели и лежали на полках, но их никто не покупал по более низкой цене, потому что уже все закупили. Надеюсь, что граждане учтут опыт первой волны и не будут сметать товары с полок как в прошлый раз. Во многом коронакризисный рост цен был спровоцирован ажиотажным спросом и, по сути, мы сами себя наказали.

- Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский говорил, что ФАС ожидает роста числа картелей в нацпроектах и будет пристально следить за этой сферой. Есть ли результаты? Подозревает ли ФАС картели в каких-либо нацпроектах?

— Есть, 29 антимонопольных дел мы на сегодняшний день возбудили по картелям и иным антиконкурентным соглашениям при реализации национальных проектов. Картели — это когда два и более конкурента договорились между собой, а иные соглашения, это когда эти же участники картеля стали договариваться с государственными заказчиками, это еще хуже.

Из этих 29 дел 5 — в Хакасии, там есть проблемы с реализацией нацпроектов. Это и ФАПы закупленные сверхдорого, и строительство детских садов в условиях сговора. Сейчас мы готовим к возбуждению дело по строительству корпуса психоневрологического диспансера, опять был сговор с заказчиком и местным министерством строительства.

Самые проблемные сферы — строительство, образование и здравоохранение. Но мы стараемся взвешенно возбуждать дела по нацпроектам, чтобы не подвергать опасности саму их реализацию.

- В декабре 2019 года ФАС сообщила, что компания "М Фэшн" (входит в группу Mercury), занимающаяся продажей предметов роскоши, подозревается в препятствиях проведению проверки. Проверка проводилась, так как компания подозревалась в участии в антиконкурентном соглашении. Каковы результаты проверки?

— Мы завершили выездные проверки, обнаружили признаки антиконкурентных соглашений в действиях некоторых компаний из группы Mercury и продолжаем это расследование. Кроме того, возбуждено восемь административных дел о непредоставлении информации со стороны проверяемых компаний. Рассмотрение дел назначено на 30 июня. Непредоставление информации — это административное правонарушение за которое предусмотрены штрафы от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Я думаю, что раз компании не предоставляют информацию, то, видимо, им есть что скрывать. Это затрудняет, конечно, расследование, но мы доведем его до конца.

- В октябре 2019 года ФАС возбудила дело против "Русгидро" так как компания могла создать преимущественные условия на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС для компании "Стройлайн". Каковы предварительные результаты дела? Когда ФАС должна вынести решение?

— Мы его рассматриваем, еще пара месяцев нам будет нужна, чтобы закончить рассмотрение дела. Подозрение идет на картели компаний, которые договорились между собой, и речь идет о подозрениях на сговор с государственным заказчиком.

- ФАС возбуждала ранее ряд картельных дел против производителей и продавцов гаджетов — Samsung, Phillips. Вы говорили, что на этом рынке могут появиться новые дела. Будут ли они?

— Будут, но не скажу против кого, потому что они еще не знают. Мы не готовы преждевременно обсуждать дела, иначе компании напрягутся, начнут скрывать улики. Если честно, то активно мы этим рынком последнее время не занимались, было много других дел. Сейчас мы потихоньку возвращаемся в нормальный режим. Я думаю, что может быть к осени у нас будет несколько дел, а может и раньше.