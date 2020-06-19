МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса", — рассказал Песков журналистам о рабочем графике главы государства.

Он отметил, что ожидаются доклады главы Минздрава Михаила Мурашко, представителей Росатома, ФМБА, доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова, представителей сетевых торговых компаний, интернет-магазинов, фармацевтических компаний.

"Будет большое серьезное совещание", — заключил он, добавив, что после этого у президента ожидаются еще несколько мероприятий, но внутреннего характера.