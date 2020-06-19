МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Чистый убыток "Силовых машин" по МСФО в прошлом году снизился в 2,7 раза по сравнению с 2018 годом и составил 25,47 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 37%, до 32,3 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 4,98 миллиарда рублей против убытка годом ранее. Операционный убыток снизился в 3,4 раза, до 20,85 миллиарда рублей.

Себестоимость сократилась в 2,8 раза, до 27,4 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 28,5 миллиарда рублей, снизившись в 2,6 раза.

Активы компании сократились на 23%, составив 117,9 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства составили в 2019 году 107 миллиардов рублей против 134 миллиардов годом ранее, долгосрочные — 10 миллиардов рублей против 36 миллиардов соответственно.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Компания входит в "Севергрупп", которой владеет бизнесмен Алексей Мордашов.