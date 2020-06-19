МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году в 4-6%, при этом отмечает, что сокращение ВВП во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось, говорится в пресс-релизе регулятора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что основное снижение ВВП придется на второй квартал текущего года — оно может достигнуть 8%. В конце мая она не исключала, что спад ВВП РФ во втором квартале может быть сильнее. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%.

"Сокращение ВВП во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось", — говорится в пресс-релизе.

В своем сообщении Банк России указал, что поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и регулятора по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. "В этих условиях ВВП снизится на 4-6% в 2020 году. В 2021-2022 годах продолжится восстановительный рост российской экономики", — добавили в ЦБ.