МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных облигаций опустились ниже уровней начала текущего года, говорится в сообщении Банка России по итогам совета директоров по ставке.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

"Денежно-кредитные условия, после некоторого ужесточения в марте-апреле, несколько смягчились в мае-июне. Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций опустились ниже уровней начала текущего года, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Страновая премия за риск уменьшилась во многом под влиянием улучшения ситуации на глобальных финансовых и товарных рынках", — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, снизились процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам. Вместе с тем, возросшие кредитные риски в реальном секторе оказывают повышательное давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка.

"Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем. Это наряду с мерами правительства, а также другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики", — отметили в ЦБ.