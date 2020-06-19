БРЮССЕЛЬ, 19 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз должен быть готов к отсутствию договоренностей с Великобританией по будущим отношениям к концу года, то есть к "жесткому" отделению страны от связей с ЕС, сказала председатель Европарламента Давид Сассоли на пресс-конференции.

ЕС хочет сделать все возможное для достижения договоренности со страной, время для этого еще есть, отметил он.

"Наша ответственность состоит и в том, чтобы быть готовыми к отсутствию договоренности. Я думаю, этот посыл отражает позицию не только Европарламента, но и других институтов власти ЕС", — сказал он.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.

Для того, чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, включая торговлю, их представители должны договориться о конкретных условиях будущего партнерства. Однако за несколько месяцев переговоров существенного прогресса в них достигнуто не было. При этом достичь окончательных договоренностей необходимо за весьма короткий срок, ведь они потребуют определенных утверждений национальными властями.

При этом к "жесткому" Brexit Евросоюз начал готовится еще задолго до самого отделения страны от союза, переговоры об условиях этого "развода" также были непростыми. Дата Brexit даже переносилась, чтобы избежать серьезных проблем в организации отношениях Британии и ЕС после него. Тогда стороны договорились по необходимым вопросам и сам выход страны из ЕС "жестким" не стал. Однако по окончании переходного периода разрыв их отношений все же рискует оказаться "жёстким".