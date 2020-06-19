МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика иностранных регуляторов учитывается Банком России при принятии решения по ставке, но это лишь один из целого набора факторов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина: возвращение ВВП России до уровней 2019 года произойдет только в I полугодии 2022 года

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

"Денежно-кредитная политика ведущих центральных банков — это один из факторов, который мы учитываем при принятии решения. Но это только один из факторов. Мы учитываем факторы все — и иные внешние факторы, в том числе конъюнктуру на мировых товарных рынках, финансовых рынках, внутренние факторы", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что при прочих равных смягчение денежно-кредитной политики и Федеральной резервной системой в США, и Европейским центральным банком дает больше пространства и Банку России.