МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Спад ВВП России во втором квартале не превысит 10%, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Действительно, мы сейчас оцениваем, что сокращение ВВП во втором квартале может быть чуть больше, чем мы ожидали, а мы ожидали около 8%, сокращения. Это связано и с тем, что чуть дольше длились ограничения, и будет более постепенное восстановление, но мы не ждем падения больше 10%", — сказала Набиуллина.