МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Базовый сценарий ЦБ РФ не включает риски второй волны коронавируса, даже если они реализуются, то экономические последствия будут меньше, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали разные сценарии. Мы не исключаем такого рода сценария, но наш базовый сценарий не включает в себя риски второй волны коронавируса. И даже если эти риски реализуются, на наш взгляд, экономические последствия будут меньше. Потому что экономически финансовая система, поведение людей адаптировалось уже к такого рода рискам. Но мы будем принимать решения в зависимости от развития ситуации", — сказала Набиуллина.