МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе встречи президента Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса, попросил дать поручение регионам по снижению бюрократических барьеров в отношении малой торговли.

"Я хотел в качестве оперативной меры посчитать целесообразным и попросить вас дать поручение регионам максимально снизить бюрократические барьеры в отношении малой торговли и наращивать ее присутствие", — сказал Мантуров.

Он отметил, что это позволит небольшим производителям или фермерам расширить каналы сбыта своей продукции. "Что немаловажно, это также будет содействовать занятости: в случае развития малых форматов работу смогут получить дополнительно несколько сот тысяч человек. Мы рассчитываем на вашу поддержку", — добавил министр.

Глава Минпромторга указал, что доля малой розницы в обороте торговли в России составляет почти 50%, однако, по словам министра, потенциал этого сегмента реализован не в полной мере.

Мантуров также напомнил, что министерство подготовило пакет законодательных решений, направленных на развитие малой торговли, рынков и ярмарок. "Для их принятия мы сейчас с парламентариями ведем комплексную работу", — сказал он.