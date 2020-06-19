МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россия разрешила транзит санкционной продукции самолётами с рядом условий, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

"Ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия… разрешается при осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи страны в одном из следующих случаев", — говорится в документе.

В документе указаны два таких случая: либо самолёт совершает промежуточную посадку в российском аэропорту без выгрузки продукции и далее следует за пределы страны, либо самолёт совершает промежуточную посадку в российском аэропорту с однократной перегрузкой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы РФ (без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита), при условии, что товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через госграницу.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти шесть лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.