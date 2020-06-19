МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Акционеры одного из крупнейших мировых производителей титана – корпорации "ВСМПО-Ависма" не рассматривают возможность приостановки работы предприятия на фоне сокращения авиаперевозок, заявили основные владельцы компании.

Совместное заявление сделали представитель Михаила Шелкова (контролирует 65,27% акций) и госкорпорация "Ростех" (25% плюс одна акция).

В нем они отметили, что 17 июня в рамках открытой встречи с профсоюзными организациями исполняющий обязанности генерального директора "ВСМПО-Ависмы" Максим Кузюк упомянул о возможном прекращении работы предприятия в сентябре в случае, если не будет новых заказов.

"Данный комментарий является личным мнением Максима Кузюка, не имеющим отношения к действительности. Возможность приостановки производственных процессов никогда не рассматривалась акционерами. Предприятия работают и продолжат работать в привычном режиме", — говорится в заявлении.

Авиапром является основным потребителем титана от "ВСМПО-Ависмы". Основное предприятие корпорации в этой сфере расположено в Верхней Салде (Свердловская область).