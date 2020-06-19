МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, снижение показателя за пять месяцев текущего года составило 6,1% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.

Сокращение розничных продаж в России началось в апреле, оно произошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным за все время наблюдений. Падение оборота связано с влиянием коронавируса: на фоне новостей о COVID-19 россияне закупились продуктами в марте, а введение ограничений из-за вируса привело к снижению покупательского спроса.

По сравнению с апрелем 2020 года оборот розничной торговли в мае текущего года увеличился на 6,7%. В денежном выражении показатель в мае составил 2,257 триллиона рублей, в январе-мае — 12,554 триллиона. При этом статистическое ведомство уточнило оценки динамики оборота розничной торговли с января по апрель. По новым оценкам, в январе показатель вырос на 2,7% (прежняя оценка — рост на 2,6%), в феврале — на 4,7% (ранее — 4,6%), в марте — на 5,7% (ранее — 5,6%).

В апреле оборот снизился на 23,2% (оценка ранее — минус 23,4%). "Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся в субъектам малого предпринимательства. Кроме того, учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные данные", — поясняется в докладе.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в мае уменьшился на 8,6% к маю прошлого года — до 1,251 триллиона рублей, а по сравнению с апрелем текущего года показал рост на 2,7%. В январе-мае показатель снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,427 триллиона рублей.

В свою очередь оборот непродовольственной розницы в мае упал на 29,2% в годовом выражении — до 1,006 триллиона рублей, в месячном выражении он вырос на 12,3%. В январе-мае продажи непродовольственных товаров в розничной торговле уменьшились на 10,5% в годовом выражении и составили 6,126 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в мае осталась выше 50%, хотя и снизилась по сравнению с апрелем — она составила 55,4% против 48,8% в мае 2019 года. В свою очередь доля непродовольственных товаров составила в мае 44,6% против 51,2% годом ранее.