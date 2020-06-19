МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в РФ в апреле 2020 года снизились на 2% в годовом выражении после роста на 5,9% в марте, следует из данных оперативного доклада Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2020 года составила 49306 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 1,0% (в январе-апреле 2020 года — на 6,7%)", — говорится в документе.

Реальные заработные платы в апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года снизились на 4,3%. В январе-апреле реальные зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4%.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ в 2020 году снизятся на 3,9%. В среду газета "Ведомости" со ссылкой на обновленный прогноз министерства экономического развития писала, что оценка спада данного показателя несколько улучшена: министерство ожидает снижения реальных зарплат по итогам года на уровне 3,6%.