КИЕВ, 19 июн /ПРАЙМ/. Антикризисный штаб под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля согласился с доводами о необходимости изменения правил функционирования энергорынка страны, сообщила в пятницу пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Сообщается, что на повестке дня заседания штаба сегодня стояли рабочие вопросы функционирования энергорынка и обсуждение путей преодоления кризиса на нём, и в компании поприветствовали соответствующие инициативы, которые должны быть теперь закреплены протоколом.

"Стоит отметить, что позиция НАЭК "Энергоатом" таки была услышана, о чем свидетельствовали выступления практически всех участников штаба. И руководитель НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.), и руководитель оператора "Укрэнерго", а также присутствующие на заседании эксперты и народные депутаты согласились с тем, что пора кардинально изменить правила на энергетическом рынке", — подчёркивает компания.

Они согласились, что пора "позволить "Энергоатому" наравне с другими игроками торговать на рынке двусторонних договоров; убрать с рынка посредников (в том числе исключить ГП "Гарантированный покупатель" из схемы расчетов между НАЭК "Энергоатом" и населением), которые не несут никакой ответственности за несвоевременные платежи, но способствуют образованию внутреннего дисбаланса и задолженности за электроэнергию, которую производит именно НАЭК", уточняется в сообщении.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят 10 шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" по той же причине.

Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб. При этом и.о. главы министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец заявляла, что Украина переживает один из крупнейших за всю историю страны энергетических кризисов, выход из которого является вопросом национальной безопасности.