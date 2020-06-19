МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Розничный кредитный портфель российских банков в первой половине июня вырос на 0,3%, корпоративный — на 0,4%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"В первой половине июня усилилась как кредитная, так и депозитная активность. Объем требований банков к российским компаниям вырос на 0,4%, а к физическим лицам (включая требования к индивидуальным предпринимателям) – на 0,3%", — сказано в документе.

Отмечается, что существенный вклад в прирост розничного портфеля вносит предоставление кредитов в рамках программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5%. За первую декаду июня банки выдали более 30 миллиардов рублей таких льготных ипотечных кредитов, а с начала программы – более 90 миллиардов рублей.