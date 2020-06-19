МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Нерезиденты и дочерние иностранные банки с 5 по 18 июня продали на рынке РФ валюту на 4,04 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ в еженедельном аналитическом обзоре "Финансовый пульс".

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки в отчетный период продали валюту на 4,04 миллиарда рублей. Рубль к доллару США ослаб до 69,6 руб. / долл. США. Риск-премия на Россию (пятилетние CDS) не изменилась и на 18 июня составила 94 базисных пункта", — указывается там же.