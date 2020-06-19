МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Число жалоб россиян в ЦБ на работу финансовых организаций продолжило снижение: за неделю с 11 по 17 июня сократилось на 25,5%, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"За период с 11 по 17 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 25,5% по сравнению с периодом с 4 по 10 июня и составило 5,3 тысячи. Отчасти такое снижение связано с тем, что на отчетной неделе количество рабочих дней было на один меньше, чем на предыдущей", — сказано в документе.

В разрезе проблем самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением кредитов и займов (включая реструктуризацию/рефинансирование) – ее удельный вес в общем объеме обработанных жалоб составил 21,3% (против 21,6% в предыдущем периоде).