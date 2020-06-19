МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) с 4 по 18 июня сократилась на 0,6 процентного пункта — до 29,7%, свидетельствуют данные из еженедельного обзора Банка России "Финансовый пульс".

По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в ОФЗ на 4 июня составляла 30,3%. При этом объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в период с 5 по 18 июня увеличился на 1 миллиард рублей. На вторичных биржевых торгах ОФЗ основными покупателями выступали некредитные финансовые организации (16,4 миллиарда рублей).

На рынке ОФЗ наблюдалось снижение доходности, в среднем по кривой на 9 базисных пунктов. Наиболее значительно доходность снизилась на сроках до погашения до трех лет (в среднем на 14 базисных пунктов).

Минфин России разместил на аукционе 17 июня два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном общим объемом в 151 миллиард рублей по номиналу и один — с индексируемом номиналом, объемом 10,9 миллиарда. Высокий спрос на ценные бумаги наблюдался со стороны банков, относящихся к системно значимым кредитным организациям (67,5%), говорится в обзоре.

На биржевом рынке корпоративных облигаций в период с 5 по 18 июня основными покупателями выступали некредитные финансовые организации (9,3 миллиарда рублей), продавцами – системно значимые кредитные организации (6,7 миллиарда). Состоялись новые размещения корпоративных облигаций на сумму 169,3 миллиарда рублей и еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов.