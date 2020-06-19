МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Структурный профицит ликвидности в российском банковском секторе с 5 по 18 июня вырос на 0,32 триллиона рублей — до 1,94 триллиона, говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ "Финансовый пульс".

"В период с 5 по 18 июня структурный профицит ликвидности увеличился на 0,32 триллиона рублей, до 1,94 триллиона рублей. Некоторые кредитные организации привлекали незначительный объем рублевой ликвидности по репо с Банком России по фиксированной ставке, однако в целом спроса на инструменты ликвидности со стороны участников рынка не наблюдалось", — сказано в документе.

Банк России в июне сохранил прогноз структурного профицита ликвидности в банковском секторе на конец текущего года на уровне 2,2-2,8 триллиона рублей.