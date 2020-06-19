МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Российские банки по состоянию на 17 июня удовлетворили 61,3% рассмотренных заявок на реструктуризацию кредитов, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 17 июня.

По состоянию на 17 июня от физических лиц поступило 2,2 миллиона заявок на реструктуризацию. С конца мая наблюдается тенденция к сокращению числа поступающих требований о реструктуризации кредитных договоров, что происходит в условиях постепенного выхода из карантина. Так, если в последнюю полную неделю мая от заемщиков поступило более 172 тысяч заявлений, то к середине июня этот показатель снизился до 79 тысяч заявлений.

"Банками было рассмотрено 2,1 миллиона обращений, или 95,4% от общего числа поступивших (94% по результатам мониторинга за период с 20 марта по 10 июня). Удовлетворено 1,3 миллиона заявлений о реструктуризации кредитов, отказано – по 813 тысячам заявлений. Доля одобренных требований составила 61,3% от рассмотренных", — сказано в документе.

За период с 20 марта по 17 июня банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму около 587 миллиардов рублей.

По состоянию на 17 июня банками получено 332,2 тысяч обращений о предоставлении кредитных каникул в рамках Закона № 106-ФЗ. Банками было удовлетворено 202,7 тысяч заявлений (нарастающим итогом), или 64,2% от всех рассмотренных в рамках закона № 106-ФЗ (по результатам прошлого мониторинга – 64,6%). За неделю с 11 по 17 июня прирост удовлетворенных заявок составил 8,5 тысячи. Было отказано по 112,8 тысячам требованиям на предоставление кредитных каникул, в 62,8% случаев – по причине превышения максимального размера кредита.