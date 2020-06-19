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МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Депозиты в российских банках выросли с начала июня на 1,4%, люди возвращают деньги на банковские счета, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если по депозитам говорить, несмотря не все изменения с начала года у нас произошел некоторый рост депозитов, на 1,4% с начала июня рост депозитов, то есть люди возвращают деньги на банковские счета", — заявила глава ЦБ.

По данным еженедельного аналитического обзора регулятора "Финансовый пульс", объем средств организаций в банках за первую половину июня вырос на 0,8%.

"Рост клиентских средств во многом связан с бюджетными тратами, на что указывает сокращение объема государственных средств на депозитах на 0,5 триллиона рублей. В результате бюджетных расходов средства поступают на счета конечных получателей – компаний и людей (семей с детьми, госслужащих, пенсионеров)", — указали в ЦБ.