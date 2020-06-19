МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Нерезиденты с 5 по 18 июня продали на Московской бирже российские акции на 46,2 миллиарда рублей, при этом покупателями в основном выступили российские системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые приобрели ценные бумаги на 35,6 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ в еженедельном аналитическом обзоре "Финансовый пульс".

"На биржевом рынке акций с 5 по 18 июня нерезиденты осуществили продажи на сумму 46,2 миллиарда рублей, СЗКО выступали основными покупателями (35,6 миллиарда рублей). Индекс Мосбиржи снизился на 1,5%", — указывается в материалах.