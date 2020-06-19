МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Банк России подготовил проект поправок в законодательство о повышении привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), соответствующие документы имеются в распоряжении РИА Новости.

Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Такие счета можно разделить на два типа — в настоящее время помимо получаемого в результате инвестиций дохода инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).

Финансовые власти неоднократно заявляли о необходимости повышения привлекательности ИИС второго типа. Поправками предлагается внести ряд изменений в целях повышения привлекательности ИИС второго типа, при этом сохранив все преимущества ИИС первого типа.

ЧАСТНИЧНОЕ СНЯТИЕ СРЕДСТВ

Законопроект предусматривает возможность изъятия части денежных средств, учитываемых на ИИС, без закрытия счета и без потери права на получение инвестиционных налоговых вычетов.

Действующее регулирование содержит запрет на изъятие денежных средств с ИИС без одновременного закрытия счета. Более того, если закрытие ИИС происходит ранее трех лет, инвестор теряет право на получение налогового вычета.

Данное ограничение значительно ухудшает положение инвестора в сравнении с вкладчиком либо владельцем обычного брокерского счета, либо счета доверительного управления, говорится в пояснительной записке к документу. Инвестор может быть не готов на "замораживание" своих активов, с одной стороны, по экономическим мотивам, так как средства объективно могут понадобиться в течение данного периода, в том числе на неотложные нужды, а с другой – по психологическим мотивам, так как инвесторы привыкли жить в достаточно коротком горизонте планирования.

В связи с этим предлагается разрешить снимать с ИИС сумму прироста рыночной стоимости портфеля, без ограничений снимать полученные по ценным бумагам доходы (в виде дивидендов, купонов по облигациям), а также средства, которые находились на счете больше трех лет (например, на четвертый год после открытия счета можно будет вернуть взнос, внесенный в первом году).

Кроме того, у владельцев ИИС появится возможность, полностью или частично, без ограничений и потери налоговой льготы снять средства со счета в случае возникновения трудной жизненной ситуации или для внесения первоначального взноса по ипотеке.

При этом если инвестор решит частично снять деньги с ИИС, то воспользоваться налоговым вычетом первого типа он уже не сможет, и профучастиники должны будут проинформировать клиентов об этом. Если же инвестор уже воспользовался вычетом по ИИС первого типа, он должен будет вернуть неуплаченную в бюджет сумму налога.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЗНОСА

Законопроект предусматривает увеличение максимального размера средств, которые клиент может внести на свой ИИС в течение года, с одного до трех миллионов рублей.

"В соответствии с проведенными расчетами, паритет дохода между вычетом типа "А" и вычетом типа "Б" с учетом налоговых льгот при средней доходности портфеля 6-8% может быть достигнут на горизонте в три года только в том случае, если сумма ежегодного взноса составит порядка трех миллионов рублей", — пишут авторы поправок.

Кроме того, законопроектом предложено разграничить передачу денежных средств и ценных бумаг на новый ИИС и ежегодный взнос на ИИС. Это связано с тем, что профучастники иногда не позволяют клиентам перевести ИИС в другую компанию, ссылаясь на ограничения по внесению на ИИС в один миллион рублей.

Также предлагается предоставить инвесторам возможность по истечении трех лет закрыть ИИС типа "А" и открыть новый с переносом всех активов сверх максимального ежегодного взноса, если в последующем инвестор воспользуется вычетом типа "Б". Использование вычета первого типа в таком случае не допускается.

"Предполагается, что указанное изменение будет выступать своего рода поощрительной мерой для тех инвесторов, которые проявили устойчивый интерес к финансовому рынку, а также стимулирующей мерой для перехода таких инвесторов на тип вычета "Б" с целью увеличения их чистых доходов по операциям на ИИС", — поясняется в записке.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Вариант, предложенный ЦБ, сделает ИИС второго типа не менее популярными, чем ИИС первого, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. "Регулятор учел оба наши предложения, которые могли бы этому способствовать: увеличение суммы ежегодного взноса по ИИС второго типа и возможность снятия средств с таких счетов", — сказал он.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, расширение возможностей для частных инвесторов является позитивом, и хотя ажиотажа в отношении ИИС предложенные изменения в случае их принятия не вызовут, предложения будут работать на увеличение привлекательности льготных счетов и рост числа частных инвесторов, для которых открытие ИИС часто является первым шагом на рынке ценных бумаг.

"Предложенные нововведения в отношении возможности частичного снятия средств позволят сделать инструмент ИИС более гибким. Это особенно актуально в условиях наблюдаемой экономической неопределенности, когда далеко не каждый человек готов фактически заморозить сбережения на ИИС на трехлетний срок для того, чтобы воспользоваться положенной льготой", — отметил он.

Для развития ИИС второго типа необходимо создать в нем экономику: при текущем лимите на взнос даже люди с достаточно высокими доходами выбирают первый тип ИИС, так как налоговый эффект от вычета на доход статистически сильно ниже того эффекта, который инвестор получает от вычета на взнос, говорит заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями "Открытие Брокер" Андрей Салащенко.

При этом при экономическом паритете двух типов счетов предлагаемая ЦБ РФ возможность изъятия дохода, а также того, что было внесено три и более лет назад, может стать для ИИС второго типа тем преимуществом, которое решит вопрос о типе счета для инвестора, добавил он.

"Понятно, что предлагаемые идеи затронут только тот пласт инвесторов, кто может позволить себе инвестировать значительные суммы денежных средств, но именно эти люди и могут дать дополнительные длинные деньги для инвестиций в национальную экономику, одновременно не прося у государства налоговый вычет "здесь и сейчас", — заключил он.