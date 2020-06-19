МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. "Газпром" рассматривает возможность нового размещения еврооблигаций на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Последний раз "Газпром" выходил на международный рынок заимствований в апреле этого года, разместив евробонды с погашением в апреле 2025 года в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 2,95% годовых.

В феврале компания разместила десятилетние еврооблигации на 2 миллиарда долларов с доходность в размере 3,25% годовых.

Всего в этом году компания разместила бонды более чем на 240 миллиардов рублей, что составляет 43% планируемого объёма заимствований на текущий год.

Бюджет "Газпрома" на 2020 год предусматривает программу заимствований объемом 557,8 миллиарда рублей.