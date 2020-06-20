МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Неопределенность в газовых отношениях между Россией и Белоруссией на уходящей неделе стала еще более очевидной. Минск ищет альтернативы российскому газу, однако в реальности их нет. Поэтому Лукашенко ничего не остается, как пытаться "прогнуть" Москву по ценовому вопросу, а результат этих действий зависит от его поведения, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.

"… Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", — сказал Лукашенко, обращаясь к председателю госконцерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову.

Параллельно в Telegram-каналах писали, что "Газпром" якобы может прекратить поставки газа Белоруссии с 1 июля из-за имеющейся у Минска задолженности перед компанией. В среду это опроверг посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

ЦЕНОВЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

Как обычно, спор вокруг газа упирается в деньги. Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня". Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.

В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учётом калорийности. Власти страны направили письмо "Газпрому" со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности. Таким образом, полноценному началу переговоров мешает вышеупомянутый долг, который одни признают, а другие – нет.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, без политики в этой истории не обошлось. Новый эпизод противостояния Минска и Москвы, на этот раз касающийся цены на газ, нужно рассматривать в контексте предстоящих 9 августа президентских выборов, уверен руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко требуется создать необходимый информационный фон для своего переизбрания. Как и в случае с конфликтом в отношении поставок нефти из России, он также может решиться на организацию пиар-кампании. Однако если тогда заявления в определенной степени были подкреплены делом – Минск фактически отыграл эквивалент месячных поставок от российских нефтяных компаний, прежде чем удалось достичь компромисс, то в отношении замены российского газа реализация будет сложнее", — прогнозирует он.

ВАРИАНТОВ НЕТ

Дело в том, что Белоруссия не сможет быстро переключиться на закупку газа у европейских поставщиков. В этом ее отличие от Украины, говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Собственником магистральной трубы в Беларуси является "Газпром". Для того чтобы закупать газ у трейлеров, придётся строить новую трубу — пока это кажется невероятным сценарием", — пояснил он.

На помощь Белоруссии могли бы прийти в Польше и организовать поставки в реверсном режиме через газопровод Ямал-Европа, но его оператором также выступает "Газпром", который не допустит такого сценария. Использование альтернативных маршрутов из Прибалтики или Украины не сможет дать экономию по сравнению с заложенными в контракте с Россией 127 долларов за тысячу кубов.

То же касается цен на СПГ, которые в настоящий момент действительно конкурентоспособны на европейском рынке. Приобрести его можно в любой точке мира у крупнейших экспортеров, к которым относятся Катар, Австралия и ряд других стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также США.

"Нынешние цены — 60 долларов за тысячу кубов более или менее близки к тому, что требует Лукашенко от России, но стоит учитывать, что у Германии есть регазификационные терминалы для приема СПГ, а у Белоруссии их нет", — рассуждает Коган. Это автоматически повысит итоговую цену.

По словам эксперта, для снижения зависимости от российского газа нужны газопроводы, а средств в бюджете на них нет, на их строительство потребуется время, кроме того, вся газотранспортная система Белоруссии с 2011 года принадлежит России, все мероприятия придется согласовывать с ней.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСТУПЧИВОСТЬ МОСКВЫ

Несмотря ни на что, все закончится мирно, уверены эксперты. По словам Маринченко, перекрытие газа — крайняя мера, она возможна только в случае очень сильного обострения в двусторонних отношениях.

"Учитывая низкие цены в Европе, нельзя исключить, что "Газпром" согласится снизить цены, но это будет политическим решением и, возможно, будет одним из составляющих каких-то пакетных договоренностей. 40-45 долларов — это очень мало, скорее, речь может идти о каком-то компромиссном варианте", — прогнозирует он.

По мнению Когана, можно ожидать, что после реализации своих предвыборных задач Лукашенко пойдет на попятную. Однако готовность Москвы пойти на уступки, которую, как показала история с поставками нефти, нельзя исключать, будет зависеть от дальнейшего поведения президента Белоруссии и конкретных действий в отношении экономической интеграции с Россией, темпы которой продолжают оставлять желать лучшего. Ситуация вокруг Белгазпромбанка еще больше сокращает вероятность того, что в Москве будут настроены учесть пожелания Минска, заключил он.