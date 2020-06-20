МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Неопределенность в газовых отношениях между Россией и Белоруссией на уходящей неделе стала еще более очевидной. Минск ищет альтернативы российскому газу, однако в реальности их нет. Поэтому Лукашенко ничего не остается, как пытаться "прогнуть" Москву по ценовому вопросу, а результат этих действий зависит от его поведения, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.

"… Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", — сказал Лукашенко, обращаясь к председателю госконцерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову.

Параллельно в Telegram-каналах писали, что "Газпром" якобы может прекратить поставки газа Белоруссии с 1 июля из-за имеющейся у Минска задолженности перед компанией. В среду это опроверг  посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. 

ЦЕНОВЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

Как обычно, спор вокруг газа упирается в деньги. Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня". Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов. 

В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учётом калорийности. Власти страны направили письмо "Газпрому" со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности. Таким образом, полноценному началу переговоров мешает вышеупомянутый долг, который одни признают, а другие – нет. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, без политики в этой истории не обошлось. Новый эпизод противостояния Минска и Москвы, на этот раз касающийся цены на газ, нужно рассматривать в контексте предстоящих 9 августа президентских выборов, уверен руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти альтернативу поставкам газа из России

"Действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко требуется создать необходимый информационный фон для своего переизбрания. Как и в случае с конфликтом в отношении поставок нефти из России, он также может решиться на организацию пиар-кампании. Однако если тогда заявления в определенной степени были подкреплены делом – Минск фактически отыграл эквивалент месячных поставок от российских нефтяных компаний, прежде чем удалось достичь компромисс, то в отношении замены российского газа реализация будет сложнее", — прогнозирует он.

ВАРИАНТОВ НЕТ

Дело в том, что Белоруссия не сможет быстро переключиться на закупку газа у европейских поставщиков. В этом ее отличие от Украины, говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Собственником магистральной трубы в Беларуси является "Газпром". Для того чтобы закупать газ у трейлеров, придётся строить новую трубу — пока это кажется невероятным сценарием", — пояснил он. 

На помощь Белоруссии могли бы прийти в Польше и организовать поставки в реверсном режиме через газопровод Ямал-Европа, но его оператором также выступает "Газпром", который не допустит такого сценария. Использование альтернативных маршрутов из Прибалтики или Украины не сможет дать экономию по сравнению с заложенными в контракте с Россией 127 долларов за тысячу кубов.

То же касается цен на СПГ, которые в настоящий момент действительно конкурентоспособны на европейском рынке. Приобрести его можно в любой точке мира у крупнейших экспортеров, к которым относятся Катар, Австралия и ряд других стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также США.  

"Нынешние цены — 60 долларов за тысячу кубов более или менее близки к тому, что требует Лукашенко от России, но стоит учитывать, что у Германии есть регазификационные терминалы для приема СПГ, а у Белоруссии их нет", — рассуждает Коган. Это автоматически повысит итоговую цену.

По словам эксперта, для снижения зависимости от российского газа нужны газопроводы, а средств в бюджете на них нет, на их строительство потребуется время, кроме того, вся газотранспортная система Белоруссии с 2011 года принадлежит России, все мероприятия придется согласовывать с ней.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСТУПЧИВОСТЬ МОСКВЫ

Несмотря ни на что, все закончится мирно, уверены эксперты. По словам Маринченко, перекрытие газа — крайняя мера, она возможна только в случае очень сильного обострения в двусторонних отношениях.

"Учитывая низкие цены в Европе, нельзя исключить, что "Газпром" согласится снизить цены, но это будет политическим решением и, возможно, будет одним из составляющих каких-то пакетных договоренностей. 40-45 долларов — это очень мало, скорее, речь может идти о каком-то компромиссном варианте", — прогнозирует он.

По мнению Когана, можно ожидать, что после реализации своих предвыборных задач Лукашенко пойдет на попятную. Однако готовность Москвы пойти на уступки, которую, как показала история с поставками нефти, нельзя исключать, будет зависеть от дальнейшего поведения президента Белоруссии и конкретных действий в отношении экономической интеграции с Россией, темпы которой продолжают оставлять желать лучшего. Ситуация вокруг Белгазпромбанка еще больше сокращает вероятность того, что в Москве будут настроены учесть пожелания Минска, заключил он. 