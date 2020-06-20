Кабмин одобрил возмещение регионам части затрат на проценты по инвесткредитам в АПК
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг одобрило распределение средств бюджетам субъектов РФ в текущем году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения поможет в достижении целей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
https://1prime.ru/state_regulation/20200620/831658676.html