МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг одобрило распределение средств бюджетам субъектов РФ в текущем году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения поможет в достижении целей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.