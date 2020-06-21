МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами, который, в частности, увеличивает вдвое, до 200 тысяч рублей, порог обязательной идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты, на рассмотрение Думы документ планируется вынести во вторник, 23 июня.

Минфин РФ в мае предлагал отменить идентификацию покупателей при оплате ювелирных изделий банковской картой на сумму до 600 тысяч рублей, полагая, что ограничения в 100 тысяч нивелируют преимущества дистанционной продажи ювелирных изделий. "Росфинмониторинг и Минфин договорились, что пока 200 тысяч будет. Они посмотрят, как это будет работать, и, возможно, в дальнейшем будет еще увеличение", — пояснил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков.

При этом в подготовленном документе пороговая стоимость ювелирных изделий при их покупке за наличные, когда идентификация также не требуется, остается прежней – 40 тысяч рублей. Законопроект также предусматривает обязательный контроль почтовых переводов денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, равно как и возврата неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме операции от 100 тысяч рублей.

Также законопроектом до 10 миллионов рублей с 50 миллионов снижается пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств в рамках операций, связанных с осуществлением расчетов по гособоронзаказу. Кроме того, уточняются вопросы контроля операций на сумму от 600 тысяч рублей. Снятие со счета юрлица или зачисление на него наличных денег в таком размере будет контролироваться независимо от того, обусловлено это характером его хозяйственной деятельности или нет.

Контролировать предлагается и операции зачисления на счет или списания с него средств при осуществлении лизинговых платежей на сумму от 600 тысяч рублей. В то же время из-под контроля при такой сумме выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента денежные переводы.

Сейчас при возникновении подозрения, что какая-то операция происходит в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, осуществляющие их организации обязаны направить сведения о них в Росфинмониторинг. Законопроект с 1 марта 2022 года обязывает их в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце. Предполагается, что закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о повышении пороговой стоимости ювелирных изделий – со дня его опубликования.