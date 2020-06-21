МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Решение объявить 31 декабря выходным днем может быть принято кабмином по согласованию с Российской трехсторонней комиссией, если большинство граждан хотят этого, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году. По мнению парламентария, не нужно сокращать количество праздничных дней, 31 декабря следует сделать выходным и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января, а остальные дни добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

"Если большинство людей хотело бы получить 31 декабря в качестве праздника, то такое решение может быть правительством по согласованию с РТК принято … Каждый год стороны могут принять такое решение, поскольку есть два выходных дня, которые они имеют право присоединить к любому празднику", — сказал Исаев.

Парламентарий пояснил, что около шести лет назад была принята поправка, в соответствии с которой правила переноса выходных дней, совпадающих с праздничными, в новогодние праздники не действуют.

"Они (новогодние праздники — ред.) просто продолжаются с 1 по 8 число, и в связи с этим два дня высвобождаются, и правительство Российской Федерации по согласованию с Российской трехсторонней комиссией вправе перенести их, добавив к другим выходным дням. Мне кажется эта формула очень удобной", — отметил Исаев.

При этом он отметил, что не считает сокращение новогодних праздников для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса экономически целесообразным, так как в праздничные дни дополнительные возможности получают гостиничный и туристический бизнес, сильно пострадавшие от пандемии COVID-19. Кроме того, постоянные переносы календаря не идут на пользу обществу, так как граждане должны иметь возможность заранее планировать свой отдых и график, заключил парламентарий.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.