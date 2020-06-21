ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключил возможности баллотировать на пост президента в случае принятия поправок в конституцию.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого", — сказал глава государства в эфире канала "Россия 1".

По его словам, это допустимо в том случае, если "возможность баллотироваться возникнет в конституции".

"Посмотрим. Там видно будет", — добавил Путин.