МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Счетная палата (СП) по итогам проверки исполнения бюджета Минкавказом РФ за прошлый год нашла нарушения, которые касаются реализации госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также предоставления субсидий субъектам РФ на софинансирование имущественных взносов в региональные корпорации развития, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Минкавказ не выполнил на должном уровне полномочия ответственного исполнителя госпрограммы развития СКФО. При высоком уровне кассового исполнения расходов (97%) почти половина (49%) показателей госпрограммы остались не достигнуты", — сказано в релизе.

В частности, не достигнуты плановые значения показателей, характеризующих объем инвестиций, уровень безработицы, количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. "В целом реализация госпрограммы в 2019 году оценивается как недостаточно эффективная, а механизмы управления рисками и меры по их минимизации оцениваются как недостаточно действенные", — констатировала аудитор СП Светлана Орлова.

В ведомстве также отметили, что на аналогичный недостаток Счетная палата обращала внимание и по итогам проверок исполнения бюджета Минкавказом за предыдущие годы. Так, в 2017 году не были достигнуты плановые значения по 40% показателей госпрограммы, в 2018 году – по 60%, что ведет к рискам недостижения их значений и в плановом периоде 2020-2022 годов.

Более того, было установлено, что при предоставлении субсидий субъектам РФ в СКФО министерство заключало соглашения с ними и перечисляло средства без соблюдения обязательств осуществления отбора инвестиционных проектов, установления предельного объема финансирования в отношении каждого проекта и формирования графика выполнения мероприятий, направленных на их реализацию.

Так, из полученных в 2016-2019 годах средств федерального бюджета в сумме 12,4 миллиарда рублей Корпорацией развития Северного Кавказа было направлено на реализацию инвестпроектов только 3,4 миллиарда, а 9 миллиардов не использовано. "Учитывая, что конечной целью предоставления средств является реализация инвестпроектов в СКФО, деятельность корпорации как института развития можно признать неэффективной", — делается вывод в релизе.