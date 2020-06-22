МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Счетная палата (СП) по итогам проверки исполнения бюджета Минвостокразвития РФ за прошлый год нашла нарушения, которые в основном касаются предоставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ из Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Проверка показала, что в отдельных случаях межбюджетные трансферты были предоставлены субъектам ДФО с нарушением установленных правил, а большинство регионов не выполнили в полном объеме показатели результативности их использования. На 1 апреля 2020 года в пяти из одиннадцати субъектов не достигнуты запланированные показатели по 27 мероприятиям. При этом 24 из них связаны с созданием объектов социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также при анализе субсидий юридическим лицам было установлено, что на фоне общего сокращения расходов на прямую поддержку инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в 2019 году значительно выросли расходы на финансирование институтов развития Дальнего Востока — большая часть этих расходов пошла на оплату труда сотрудников, при этом на ускорение развития экономики регионов ДФО и деятельность институтов развития эта мера не повлияла.

"Результаты деятельности институтов развития Дальнего Востока до настоящего времени не позволили ускорить развитие и достичь структурных изменений в экономике регионов", — отметила аудитор СП Светлана Орлова.

Кроме того, при реализации госпрограммы развития Арктической зоны министерство допустило нарушения порядка и методологических указаний разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм, установила СП. Ведомство отмечает, что не был утвержден план-график реализации госпрограммы, не осуществлялась координация деятельности соисполнителей и участников, а на момент проверки министерство не владело информацией о достижении плановых значений по четырем из шести показателей госпрограммы, установленных на год.

"Министерство как ответственный исполнитель госпрограммы не располагает документами, подтверждающими выполнение работ и исполнение обязательств по заключенным госконтрактам", — также сказано в релизе.