МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Почти 70% россиян выступили за снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, говорится в отчете сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Сервис ранее в июне провел опрос среди 3,6 тысячи своих пользователей старше 18 лет из всех субъектов РФ.

"Шестьдесят восемь процентов респондентов заявили, что поддерживают снятие карантинных мер, по их мнению, именно сейчас заболеваемость вирусом падает и открывается больше возможностей для выхода из кризиса", — говорится в отчете.

Оставшиеся 32% указали, что ограничения начали снимать слишком рано, а эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась.

Также респонденты отметили сроки, когда, с их точки зрения, нужно смягчать ограничительные меры. 43% опрошенных считают, что это нужно было сделать уже давно, а 21% жителей России согласились, что именно сейчас для этого самое лучшее время.

При этом 14% респондентов уверены, что карантин должен действовать до конца июня, 9% заявили, что снимать карантин не надо до конца июля, а 13% считают, что меры против заболеваемости коронавирусом должны действовать до конца этого лета и дольше.