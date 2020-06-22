МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента США на уровне "Aaa" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга подкреплено исключительной экономической силой США, высокой институциональной и управленческой силой, уникальной ролью доллара, а также рынка казначейских облигаций США в мировой финансовой системе", — отмечает Moody's.

В то время как пандемия коронавируса создала проблемы для американской экономики, Moody's ожидает, что экономика США со временем восстановится, а кредитный профиль будет оставаться устойчивым к шоку.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что разнообразие, динамизм и конкурентоспособность экономики США, а также статус доллара в качестве международной резервной валюты и большой объем казначейского рынка будут и впредь компенсировать растущее фискальное давление.

США являются крупнейшей в мире экономикой и центром мировой торговли и финансов. Агентство отмечает, что исключительная экономическая мощь страны основана, в том числе, на диверсификации ее экономики, а также продемонстрированной устойчивости к потрясениям.

Moody's ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика США продолжит расти быстрыми темпам, после того, как пройдет шок от пандемии коронавируса.