Moody's подтвердило рейтинг США на уровне "Aaa" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента США на уровне "Aaa" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"Подтверждение рейтинга подкреплено исключительной экономической силой США, высокой институциональной и управленческой силой, уникальной ролью доллара, а также рынка казначейских облигаций США в мировой финансовой системе", — отмечает Moody's.
В то время как пандемия коронавируса создала проблемы для американской экономики, Moody's ожидает, что экономика США со временем восстановится, а кредитный профиль будет оставаться устойчивым к шоку.
Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что разнообразие, динамизм и конкурентоспособность экономики США, а также статус доллара в качестве международной резервной валюты и большой объем казначейского рынка будут и впредь компенсировать растущее фискальное давление.
США являются крупнейшей в мире экономикой и центром мировой торговли и финансов. Агентство отмечает, что исключительная экономическая мощь страны основана, в том числе, на диверсификации ее экономики, а также продемонстрированной устойчивости к потрясениям.
Moody's ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика США продолжит расти быстрыми темпам, после того, как пройдет шок от пандемии коронавируса.
https://1prime.ru/state_regulation/20200622/831662230.html