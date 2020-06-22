МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Россияне на начавшейся неделе будут работать на один день меньше.
В среду, 24 июня, будет выходной.
Это связано с проведением парада Победы, который был перенесен с традиционного дня — 9 мая — из-за коронавируса и связанным с ним режимом самоизоляции в России.
Дату парада Победы перенес президент России Владимир Путин.
Следующая неделя — с 29 июня по 5 июля — тоже будет короткой: 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
https://1prime.ru/state_regulation/20200622/831662453.html