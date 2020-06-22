МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ может выделить в 2020 году дополнительно 3 миллиарда рублей для субсидирования межрегиональных авиаперевозок авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития.

По данным издания, Минтранс готовит изменения в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети. Также, согласно письму Алафинова, правительство дополнительно выделит 1,67 миллиарда рублей на субсидирование перевозок по спецтарифу на Дальний Восток, в Крым и Калининград (на 2020 год изначально выделено 5,8 миллиарда рублей). В 2018 году на субсидирование межрегиональных перевозок было выделено 3,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 7,8 миллиарда рублей, в бюджете на 2020 год было заложено 8,3 миллиарда рублей, пишет издание.

В письме отмечается, что средства будут выделены после завершения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. При этом деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов. Минтранс не пояснил, о каких типах судов идет речь.

Как отмечает газета, в России для региональных перевозок сегодня производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). Среди эксплуатантов SSJ100, в частности, авиакомпании "Азимут", "Ираэро", "Якутия", "Ямал". Также источники издания в отрасли напомнили, что в этом году о своих намерениях принять в парк SSJ100 заявила авиакомпания Red Wings, принадлежащая ОАК.

В Минтрансе изданию подтвердили планы по внесению поправок в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети. В Минэкономразвития газете заявили, что поддерживают меру, поскольку та позволит повысить выпуск самолетов российского производства. В ФАС не видят нарушений антимонопольного законодательства в том, что субсидии получат только эксплуатанты российской техники.