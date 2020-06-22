ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн — ПРАЙМ. Финляндия вошла в тройку лидеров стран Евросоюза по ценам на продукты и безалкогольные напитки (третье место), алкоголь и табак (второе место), одежду (третье место), а также по ценам в ресторанах и отелях (третье место), следует с данных, опубликованных статистической службой Европейского союза (Евростат) по итогам 2019 года.

"Дания (141% от среднего по ЕС) имела самый высокий уровень цен, затем следуют Ирландия (134%), Люксембург (131%), Финляндия (127%) и Швеция (121%). На противоположном конце шкалы самые низкие уровни цен были зафиксированы в Болгарии (53%) и Румынии (55%). Другими словами, уровни цен на потребительские товары и услуги в ЕС варьировались почти от одного до трех между самым дешевым и самым дорогим государством-членом", — говорится в сообщении.

Так, самые дорогие продукты и безалкогольные напитки в 2019 году были в Дании (первое место), Люксембурге и Австрии (делят второе место) и в Финляндии (третье место). Самые дешевые — в Болгарии, Польше и Румынии.

Самые высокие цены на одежду были в Дании, Швеции и Финляндии. Самые низкие — в Румынии, Венгрии и Болгарии.

Самые высокие цены в ресторанах и отелях были в Дании, Швеции и Финляндии, а также Ирландии. Самые низкие — в Венгрии, Румынии и Болгарии.

Данные включают в себя информацию по 27 странам-членам ЕС.