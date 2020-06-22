МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Пассажирский железнодорожный и водный транспорт включен в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Вопрос о включении железнодорожных перевозок пассажиров и внутреннего водного транспорта в этот перечень поднимался на совещании по транспорту у президента России Владимира Путина, которое прошло 7 мая. Позднее на сайте Кремля говорилось, что Путин поручил правительству РФ включить в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт.

"Мы также приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте", — сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он пояснил, что в первой половине апреля объем перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился на 77% по сравнению с прошлым годом, а с учетом массового возврата билетов денежные поступления от их продажи снизились более чем на 90%.

"Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями. Важно не допустить сбой в работе пассажирского железнодорожного и водного транспорта, ведь это ударит в первую очередь по людям. Нам необходимо сделать так, чтобы перевозчики гарантированно исполняли свои обязательства перед пассажирами. Для этого распространим на данную сферу льготы и меры государственной поддержки пострадавших отраслей", — отметил Мишустин.