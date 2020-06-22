МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ выделит дополнительно 23 миллиарда рублей на предоставление прямых выплат малому бизнесу в размере 1 МРОТ на сотрудника за апрель-май, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты в размере 1 МРОТ на сотрудника (в 2020 году в Росси он установлен на уровне 12 тысяч 130 рублей) за апрель-май получат предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения у них численности рабочих мест не менее 90% от мартовского уровня.

"Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. На субсидии для них мы ранее направляли уже субсидии из резервного фонда правительства более 81 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще свыше 23 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что соответствующее распоряжение правительства подписано. По его словам, выделение дополнительных средств обусловлено расширением перечня пострадавших отраслей. В настоящий момент число их работников, которые могут быть поддержаны за счет субсидии, увеличилось до 5 миллионов.

Мишустин также рассказал, что отдельным поставлением правительства для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей продлен срок подачи заявлений на получение субсидии за апрель и май 2020 года — заявку можно будет подать до 1 июля. "Таким образом, средства смогут получить те компании, у которых появилось право на такую поддержку после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей", — добавил премьер.