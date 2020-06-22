МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Предприятия России в январе-марте 2020 года произвели 64,606 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это на 5,11% больше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.

По информации союза, в первом квартале производство золота, добытого недропользователями РФ выросло на 4,6% — до 48,087 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 4,326 тонны (рост на 0,1%). Еще 8,395 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (+7%), производство золота в концентратах за период выросло на 13,6% – до 3,798 тонны.

"Мы не отмечаем влияния коронавирусной пандемии на производственные показатели российских золотодобывающих компаний в течение первых трех месяцев 2020 года. Наоборот, результаты добычи золота в стране в первом квартале сохранили тенденцию 2019 года, когда в России был достигнут максимальный объем добычи золота из недр. Проблемы с перевахтовками и прямое влияние коронавирусной инфекции на здоровье сотрудников золотодобывающих компаний стало непосредственно проявляться лишь в апреле-мае. И в этой связи мы будем пристально анализировать итоги добычи золота во втором квартале. Пока же, несмотря на успешный старт в начале года, мы ожидаем незначительного роста добычи золота в стране в 2020 году, в пределах 0,5-1,0%, по сравнению с предыдущим рекордным годом", – подчеркнул председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.

Союз золотопромышленников также сообщает, что общее производство серебра в России в первом квартале снизилось на 3,6% в сравнении с первым кварталом 2019 года — до 338,92 тонны. В том числе, добыча серебра снизилась на 3,2% — до 96 тонн, попутное производство выросло на 5,6%, до 80,38 тонны, а производство серебра в концентратах осталось приблизительно на уровне января-марта прошлого года — 128,11 тонны (-0,2%).

Союз золотопромышленников России – профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.