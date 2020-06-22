МИНСК, 22 июн — ПРАЙМ. Нацбанк (центробанк) Белоруссии принял решение о снижении с 1 июля ставки рефинансирования до 7,75% с нынешних 8%, об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7% до 6,75% годовых", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 22 июня 2020 года".

В сообщении решение поясняется тем, что "инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось". Так, как отмечается в сообщении, в мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (против 4,5% в апреле 2020 года).

"Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах — торговых партнерах Белоруссии. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки", — говорится в сообщении. В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. "Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности", — подчеркивается в сообщении.

В прошлый раз ставка снижалась с 20 мая — с 8,75% до 8% годовых. Ранее, 19 июня, на совещании в Минске, которое было посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства Нацбанка, "не затягивая, до конца июня" рассмотреть вопрос о ставке рефинансирования. Глава государства пояснял, что "все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику". По его словам, индекс потребительских цен в стране находится в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее.