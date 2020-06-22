22 июня — Dow Jones. Для крупных публичных компаний США, приспосабливающихся к экономике и операциям, резко изменившимся из-за пандемии коронавируса, деньги по-прежнему решают все.

Компании-гиганты от McDonald's Corp. до Intel Corp. стараются сберечь средства, накопленные за время десятилетней экспансии, завершившейся в феврале, а также сокращают расходы и привлекают долг и другие источники ликвидности, страхуясь от длительной нестабильности.

В то же самое время корпоративные лидеры и инвесторы пытаются понять, когда придет время меньше экономить и больше тратить, чтобы не отстать от конкурентов, как только экономика начнет всерьез восстанавливаться.

На фоне распространения пандемии в США крупные компании значительно увеличили денежные средства и краткосрочные инвестиции, а также общий долг – гораздо быстрее, чем в течение предыдущих кварталов, согласно анализу финансовых данных S&P Global Market Intelligence, проведенному Wall Street Journal.

Медианное увеличение денежных средств и краткосрочных инвестиций для компаний S&P 500 составило 13,9% за квартал по март против менее чем 4,1% за предыдущие три месяца, свидетельствует анализ. Насколько активно компании тратили или сберегали эти средства, станет очевидно, когда они начнут отчитываться о результатах за 2-й квартал в следующем месяце.

PepsiCo Inc. заняла 7,6 млрд долларов в 1-м квартале, удвоив денежные средства на своем балансе. Hilton Worldwide Holdings Inc. привлекла 1 млрд долларов от продажи накопительных бонусов. Застройщик Lennar Corp. приостановил покупку земельных участков. Carnival Corp. выставила шесть своих судов на продажу. Agilent Technologies стала одной из компаний, которые этой весной продолжили репатриировать прибыли от своих зарубежных операций.

В кризисные периоды компании аккумулируют денежные средства по той же причине, что и домохозяйства: деньги дают им гибкость в неопределенной обстановке, защищая от дальнейших кризисов или внезапного истощения рынка капитала. Они также служат готовым к использованию ресурсом в тот момент, когда возобновляется рост и появляется смысл в новых инвестициях.

"Настоящая ясность возникнет тогда, когда они будут знать, как вспышки коронавируса влияют на поведение потребителей", — заявил Блэр Эффрон, сооснователь инвестбанка Centerview Partners LLC. По его словам, компании знают, что экономика сейчас в плохом состоянии, но должны лучше понимать, что с ней произойдет в ближайшие месяцы.

Центробанки по всему миру пообещали снабжать ликвидностью банки и компании. Как результат, в отличие от финансового кризиса 2008-2009 годов, когда кредитование и инвестиционная активность испарились внезапно, здоровые компании не испытывают затруднений с доступом к деньгам, что только упрощаем им задачу пополнения своих резервов.

Дешевый долг сделал это стремление более простительным, даже если речь идет о расходах на расширение или поддержание операций. ФРС США в марте снизила процентные ставки почти до нулевого уровня и покупает гособлигации США и ценные бумаги с ипотечным обеспечением. Кроме того, она заявила о готовности покупать корпоративные бонды, подтолкнув вниз стоимость заимствований.

"Владение денежными средствами дает компании дополнительную гибкость в отношении ее дальнейших действий, — указывает Ли Пинковиц, доцент кафедры финансов Джорджтаунского университета, чьи исследования показали, что инвесторы больше ценят денежные средства в периоды кризисов. Пандемия, гражданские беспорядки и политические неурядицы пробуждают страх, который заставляет компании запасаться деньгами. – Чем выше неопределенность, тем ценнее эта возможность".

Из нефинансовых компаний S&P 500 половина увеличила долг как минимум на 3,38% в течение 1-го квартала по сравнению с 4-м кварталом, согласно анализу WSJ. За предыдущие три квартала медианное увеличение долга компаний не превышало приблизительно 0,2%.

Значительная часть поступивших средств была просто припрятана. Например, McDonald's заняла 4,8 млрд долларов, увеличив общий долг на 10% — и завершила 1-й квартал с 4,5 млрд долларов денежных средств. Аналогично повел себя полупроводниковый гигант Intel, занявший 10,4 млрд долларов, увеличивший общий долг на 35% и завершивший квартал с 7,7 млрд долларов денежных средств и связанных инвестиций.

Не каждая компания увеличила денежные резервы. Apple Inc., накопившая одни из крупнейших резервов денежных средств и инвестиции, потратила в 1-м квартале около 13 млрд долларов, или около 12%. В апреле финдиректор Лука Маэстри заявил, что сильный баланс, денежный поток и доступ к рынкам капитала позволяют компании не испытывать проблем с ликвидностью.

В долгосрочной перспективе некоторые могут выиграть от накопления и защиты ликвидности в период кризиса. В январе исследователи Банка Англии пришли к выводу, что британские компании с высокими располагаемыми денежными средствами смогут больше инвестировать во время финансового кризиса и последующего восстановления. В конечном счете компании с крупными денежными средствами увеличили долю рынка и прибыль.

"Ликвидный баланс на данной стадии кредитного цикла дает компании конкурентное преимущество, которое будет сохраняться годами после окончания кризиса", — говорится в отчете.

Нынешние топ-менеджеры понимают этот урок, отмечает инвестбанкир Эффрон, одними из клиентов которого являются General Electric Co. и PepsiCo. Вместо того, чтобы фокусироваться на текущих страхах, они заранее думают о том, как будут улучшать свой бизнес в ближайшие годы. Однако существуют ограничения.

"Прибыли снижаются, вследствие чего левередж увеличивается, – добавляет он. – Компаниям грозят разнообразные трудности".

Руководители компаний говорят о том же самом инвесторам, проявляя внимание к инвестиционным возможностям и одновременно опасаясь немедленно тратить деньги на повышение дивидендов, приобретения и выкуп акций.

Во многих случаях крупные компании активно тратили деньги в свете резкого снижения выручки, чтобы поддержать операции и персонал, а также переоборудовать магазины и рабочие места для работы в период пандемии или упростить работу из дома.

В то же самое время другие расходы были заморожены, включая затраты на перелеты, привлечение потенциальных клиентов и посещение конференций. На фоне постепенного возобновления работы бизнесов эти расходы будут возобновляться и оказывать давление на корпоративные бюджеты, говорят топ-менеджеры и аналитики.

— Авторы Thomas Gryta, thomas.gryta@wsj.com, Theo Francis, theo.francis@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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